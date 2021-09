Kraków. Urzędnicy mają pomysł na lepszy transport. Ścieżka na Grzegórzeckiej zostaje. Czy nowe rozwiązania spodobają się mieszkańcom?

"Z pomiarów natężenia ruchu na trasach wlotowych do Krakowa z 2017 r. wynika, że do miasta każdego dnia wjeżdża blisko 250 tys. pojazdów, z czego ok. 40 tys. przejeżdża przez miasto ruchem tranzytowym. Wśród tych samochodów ok. 16 tys. porusza się przez centrum miasta. W 2020 r. na 1000 mieszkańców Krakowa przypadało 680 pojazdów. Z badań przeprowadzonych przez FREE NOW w 2021 r. wynika, że dwóch na trzech mieszkańców uważa, że w Krakowie jest za dużo prywatnych samochodów".

Czy problemem jest zbyt dużo aut, czy niekontrolowana zabudowa Krakowa, gdzie nowe osiedla i biurowce ściągają ruch?

A ulic powstaje zbyt mało.

"Na natężenie ruchu w mieście będą miały wpływ również realizowane w Krakowie inwestycje. Zmiany te są jednak mniej dynamiczne, gdyż wymagają zdecydowanie większego nakładu środków finansowych i dłuższego czasu realizacji, ponieważ mają charakter inwestycji infrastrukturalnych (budowa i przebudowa dróg)." - informują urzędnicy.