Kraków w obiektywie Google Street View. Co i kogo uchwyciły kamery Google? Sprawdź, być może jesteś na tych zdjęciach! [ZDJECIA] Karina Czernik

Aparat Google Street View uwiecznił widoki z poziomu krakowskich ulic i tym samym przeniósł świat rzeczywisty do wirtualnego. Oprócz znanych budynków i ulic ujęcia te przedstawiają także ludzi - mieszkańców, turystów, spacerujących czy np. zmierzających do pracy. Przejdź do galerii i zobacz, co i kogo uwieczniła kamerka Google. Niektórzy sprawiają wrażenie, jakby... pozowali?