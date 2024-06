Kraków wpadł w pułapkę strefy czystego transportu. Co teraz zrobią urzędnicy?

"Rada Miasta Krakowa dopiero na kolejnej sesji będzie decydować o przesunięciu wejścia w życie Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Na razie odbyło się tylko pierwsze czytanie projektu uchwały w tej sprawie. Zmiana terminu ma pozwolić na przygotowanie nowej uchwały, wprowadzającej w mieście to narzędzie do skutecznej walki o czyste powietrze. Przypomnijmy - jeszcze w wakacje mają rozpocząć się pierwsze wydarzenia związane z kampanią edukacyjno-informacyjną dotyczącą nowej krakowskiej SCT" - poinformował Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Urzędnicy liczyli na to, że nowych przepisów nie trzeba będzie wprowadzać od 1 lipca 2024 r., bowiem 11 stycznia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę RMK dotyczącą ustanowienia SCT. Później okazało się, że wyrok WSA jest nieprawomocny, z uwagi na złożoną skargę kasacyjną do NSA, która wstrzymuje wykonanie wyroku WSA. Oznacza to, że na razie (do czasu rozstrzygnięcia w NSA) uchwała o SCT jest ważna, a jej wymagania zaczną obowiązywać od 1 lipca br.

W związku z tym urzędnicy z ZTP przygotowali projekt zakładający, że w obowiązującej uchwale zmieniona zostanie data wprowadzenia strefy z 1 lipca 2024 r. na 1 stycznia 2026 r. To miało pozwolić na przeprowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami, ustalenie ostatecznych zasad i obszaru SCT (czy ma obowiązywać w całym mieście, czy w jego części).