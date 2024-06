Wielkie zamieszanie wokół strefy czystego transportu w Krakowie. W wakacje wejdą obostrzenia? Piotr Tymczak

Wprowadzenie strefy czystego transportu miałoby ograniczyć emisję spalin w Krakowie Andrzej Banaś

W środę, 5 czerwca, Rada Miasta zajęła się projektem przygotowanym przez urzędników, a wprowadzonym poprzez zarządzenie prezydenta Krakowa, dotyczącym zmiany uchwały o wprowadzeniu w całym mieście strefy czystego transportu (SCT), tak by obostrzenia nie obowiązywały od 1 lipca 2024 roku, tylko od 1 stycznia 2026 roku. Podczas dyskusji pojawiły się ogromne kontrowersje. Zwracano uwagę, że aby nowe zasady mogły obowiązywać, wcześniej musi to zostać skonsultowane z mieszkańcami. Pojawiło się więc zagrożenie, że konsultacji nie uda się przeprowadzić do 1 lipca i ograniczenia dla pojazdów nie spełniających norm emisji spalin wejdą w życie od wakacji. Inna wątpliwość jest taka, iż brak konsultacji doprowadzi do uchylenia zmian przepisów, co też będzie oznaczać SCT od 1 lipca tego roku.