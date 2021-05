Kraków. Wypadek na A4. Prawie 10-kilometrowy korek na obwodnicy Krakowa [ZDJĘCIA]

NOWE Wycieraczki samochodowe - jakie są rodzaje wycieraczek? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przed zakupem

Wycieraczki samochodowe to element wyposażenia, który poprawia widoczność jazdy w deszczu oraz pozwala na usunięcie zabrudzeń z szyby. Chociaż są stosunkowo niedrogie są bardzo istotne. Ważne jest, by pamiętać o regularnej wymianie wycieraczek samochodowych, żeby utrzymać odpowiedni poziom ich skuteczności. Jak wybierać wycieraczki samochodowe? W jaki sposób je wymieniać? Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przed zakupem. Istnieją trzy podstawowe rodzaje wycieraczek samochodowych. Które z nich warto wybrać?