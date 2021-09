Kraków. Zalane bulwary wiślane. Ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

Intensywne opady deszczu od kilku dni dają sie we znaki mieszkańcom Krakowa. We wtorek pod wodą znalazły się m.in. fragmenty ulic Nowosądeckiej i Stefana Grota-Roweckiego.

Zalane zostały również m.in. bulwary wiślane w rejonie Wawelu.

Na środę (1 września) ponownie prognozowane są opady.

Na skutek przemieszczania się fali wezbraniowej na Wiśle, obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych od ujścia Przemszy do ujścia Raby. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, 2 września, do godz. 23.00.

Na obszarach lewostronnych dopływów Wisły: zlewni Rudawy, Prądnika i Szreniawy oraz mniejszych, bezpośrednich lewostronnych dopływów (małopolskie), podczas intensywnych opadów deszczu prognozowane są ponowne wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do 1 września, do godz. 15.00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia obu zjawisk: 100 proc.