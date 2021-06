Kraków. Znikną korki na ul. Jasnogórskiej? Będzie zmiana organizacji ruchu. Wrócą dwa pasy ruchu

Rondo powstało na ruchliwej drodze prowadzącej w kierunku Olkusza, przy skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej, Gaik i Ojcowskiej – bez prowadzenia prac budowlanych, jedynie za pomocą malowania, zmiany oznakowania i ustawienia separatorów. Choć ronda to bezkolizyjne skrzyżowania i z reguły rozładowują korki, to w tym przypadku stało się inaczej. Wszystko przez to, że przed dojazdem do ronda dwa pasy ruchu zawężono do jednego. Z takiego rozwiązania od początku nie byli zadowoleni kierowcy.

Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa tłumaczyli, przez ostatnie pięć lat doszło w tym miejscu do ponad 50 wypadków i kolizji (to dane pozyskane tylko z tych zdarzeń, które zostały zgłoszone policji) i dlatego wprowadzili taką organizację ruchu.