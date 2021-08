Kraków. Życie codzienne w Nowej Hucie. Archiwalne zdjęcia w kolorach [GALERIA] Bartosz Dybała

Prezentujemy reprodukcje zdjęć Nowej Huty, przedstawiające życie codzienne jej mieszkańców. Zobacz, w co bawiły się kiedyś dzieci, jak spędzano wolny czas oraz jak pracowali krakowianie tej części miasta. Do tej pory mogliśmy zobaczyć Nową Hutę jedynie na czarno-białych zdjęciach. Nadaliśmy tym fotografiom kolory, bardzo zbliżone do prawdziwych.