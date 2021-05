Krakowska giełda terrarystyczna przyciągnęła miłośników zwierząt egzotycznych [ZDJĘCIA]

Krakowska giełda terrarystyczna to prawdziwa gratka dla miłośników zwierząt egzotycznych. To właśnie tam na własne oczy mogli zobaczyć węże, pająki, jaszczurki, ślimaki, mrówki, czy innego rodzaju zwierzęta, które na co dzień, z różnych powodów, nie cieszą się największą popularnością ogółu społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że do hali widowiskowo-sportowej Orła Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej przybywały rodziny z dziećmi, które z nieukrywanym zainteresowaniem podziwiały wystawione zwierzęta.

Zobacz, co można było obejrzeć na giełdzie terrarystycznej: