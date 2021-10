Kryminalni z Bochni ustalili sprawcę zniszczenia figurki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Parku Uzbornia. Usłyszał już zarzuty

Kryminalni z Bochnia zatrzymali wandala

Figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Bochni z 1880 roku, została zrzucona z cokołu i zniszczona początkiem maja tego roku. Policjanci z bocheńskiej komendy przez kilka miesięcy prowadzili działania mające na celu ustalić sprawcę wandalizmu. W ostatnich dniach wpadli na trop sprawcy zniszczenia.

- Prace nad rozwiązaniem tej sprawy prowadzili funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Zebrane materiały doprowadziły kryminalnych do ustalenia sprawcy, którym okazał się 19-letni mieszkaniec Bochni - informuje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Młody mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zniszczenia figury i opisał policjantom przebieg zdarzenia. 19-latkowi postawiono zarzut zniszczenia mienia za co grozi do 5 lat więzienia.