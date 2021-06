Krynica. W weekend na deptaku ruszają mobilne szczepienia przeciwko COVID-19. Skorzystają mieszkańcy i turyści

W sobotę i niedzielę 12 i 13 czerwca będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19. Łącznie do tych punktów trafi pięć tysięcy dawek jednodawkowej szczepionki Johnson&Johnson.

- Akcja szczepień od Giewontu po Pustynię Błędowską wpisuje się w Narodowy Program Szczepień. Plenerowe punkty szczepień umiejscowiliśmy tak, by każdy, kto chce się zaszczepić, mógł to zrobić choćby przy okazji wyjazdu weekendowego. Spacer deptakiem w Krynicy-Zdroju czy wizyta na Polskiej Saharze mogą stać się doskonałą okazją, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Cały czas przypominamy, że decyzja o zaszczepieniu się to najlepszy wybór: wybór odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Niech w ten weekend wszystkie drogi prowadzą do plenerowych punktów szczepień!