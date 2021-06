Krynica-Zdrój. Koniec marzeń o geotermii? Plan 7-kilometrowego odwiertu został wstrzymany. Ministerstwo proponuje inne rozwiązania Janusz Bobrek

Krynica od lat pięknieje i rozwija się dzięki inwestycjom i remontom z udziałem środków zewnętrznych. Znalezienie wód geotermalnych jest m.in. szansą na budowę aquaparku UMWM

Planowany 7-kilometrowy odwiert w poszukiwaniu wód geotermalnych na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Powód to wysokie koszty inwestycji, aż 140 mln zł i wysokie ryzyko porażki. Ministerstwo Klimatu ma za to inną propozycję na pozyskiwanie ekologicznego ciepła dla Krynicy.