Krynica-Zdrój na mapie Wielkiej Wyprawy Maluchów do Monte Casino. Uczestnicy podziwiali widoki z wieży widokowej na Słotwinach

Wielka Wyprawa Maluchów zawitała do Krynicy-Zdroju

Wielka Wyprawa Maluchów to wyjątkowa akcja społeczna w formie podróży charytatywnej Fiatami 126p z Warszawy aż do Monte Cassino. Celem przedsięwzięcia, w które zaangażowane są legendy polskiej motoryzacji, jest zwrócenie uwagi na temat bezpieczeństwa na drodze, a także wsparcie dzieci, które w wyniku wypadków potrzebują pomocy oraz opieki. Jednym ze specjalnych przystanków na drodze Wyprawy była Krynica-Zdrój oraz Hotel Czarny Potok Resort Spa & Conference, w którym odbyło się spotkanie z ambasadorami tego projektu.

Wielka Wyprawa Maluchów to projekt powołany do życia w 2023 roku przez gigantów polskiej motoryzacji: Sobiesława Zasadę, Rafała Sonika oraz Kajetana Kajetanowicza. W pierwszej edycji tego wydarzenia, trasę z Bielska Białej do Monte Carlo i z powrotem do Polski pokonało 35 Maluchów prowadzonych przez takie sławy, jak Longin Bielak, Bartosz Ostałowski czy influencer Remigiusz "Rezi" Wierzgoń. Wyprawie towarzyszyły zbiórki oraz licytacje charytatywne w wyniku których pozyskano, we współpracy z partnerującymi akcji fundacjami, ponad 2 miliony złotych na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach.