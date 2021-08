Krynica-Zdrój. Owacja dla Grażyny Brodzińskiej i Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Za nami drugi dzień 54. Festiwalu im. Jana Kiepury

Spektakl niezwykle się podobał a publiczność nagrodziła artystów długimi brawami i owacją na stojąco. Trudno się dziwić, bo przecież zabrzmiał operetkowy hit i to w doskonałym wykonaniu. Grażyna Brodzińska, która jest stworzona do operetki a zwłaszcza do „Wesołej wdówki”, uwiodła publiczność kunsztem wykonawczym, talentem i zjawiskową urodą. Warto przypomnieć, że to właśnie tu w Krynicy, wiele lat temu przedstawił ją publiczności Bogusław Kaczyński, legendarny dyrektor tego festiwalu. I od tego czasu publiczność kocha ją niezmiennie, czego najlepszym dowodem były brawa w czasie trwania wczorajszego spektaklu. Artystce partnerował doskonały zespół śpiewaków, w tym m.in: obdarzony pięknym głosem Oskar Jasiński (hrabia Daniło Daniłowicz), Adam Kruszewski (baron Mirko Zeta) i Leokadia Duży (Walentyna).

Inscenizacja Mazowieckiego Teatru Muzycznego zachwyciła stylem klasycznej operetki. Tu wszystko było na miejscu: dekoracje, światła i kostiumy. Solistom, chórowi i baletowi (a jakże, pokazano wiele pięknych układów choreograficznych!) towarzyszyła Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego pod batutą Grzegorza Brajnera. Reżyserię i choreografię tego niezwykle udanego przedstawienia przygotował Henryk Konwiński, legenda polskiego teatru i tańca, który zresztą przyjechał do Krynicy wraz z artystami.