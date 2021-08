Krynica-Zdrój. Roby Lakatos oczarował słuchaczy Festiwalu im. Jana Kiepury

Ponadto z zespołem zaśpiewała także Paulina Rogóż-Migacz (sopran), absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, artystka która już pokazała się na tegorocznym festiwalu w ramach cyklu „Estrada młodych”. W jej wykonaniu usłyszeliśmy trzy operetkowe arie: „Kiedy skrzypki grają” z „Cygańskiej miłości” Lehára, „Czardasz, czardasz” z „Księżniczki Czardasza” Kálmána oraz „Pieśń o Vilii” z „Wesołej Wdówki” Lehára.

Na taki koncert publiczność krynicka czekała z niecierpliwością. Bowiem Roby Lakatos to showman, muzyczny czarodziej. Niektórzy nazywają go nawet zwierzęciem scenicznym. To trafne określenie, bo muzykę skrzypek czuje jak mało kto i widać, że gra sprawia mu olbrzymią przyjemność. Właściwie on cały jest muzyką. A i repertuar wieczoru był niezwykle porywający. Zabrzmiały melodie cygańskie, bułgarskie, rumuńskie, tureckie i oczywiście… czardasze. A skrzypek oczarował publiczność.