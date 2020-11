Krynica-Zdrój/Muszyna. Branża turystyczna w uzdrowiskach zawiesza działalność z powodu koronawirusa. Szykują się masowe zwolnienia

Sezon jesienny w branży turystycznej obfitował w konferencje, wyjazdy integracyjne czy szkolenia organizowane przez firmy. Niestety, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa wszystko musiało zostać odwołane. Właściciele hoteli już nawet nie liczą strat, ale zamykają się z powodu odwołanych rezerwacji - nie stać ich na utrzymanie obiektów oraz opłacenie pracowników. W tym roku obostrzenia sprawiły, że liczba rezerwacji spadła niemal do zera, branża turystyczna nie miała kiedy odbić się od dna i nadrobić strat po pierwszym lockdownie. Nadzieję wiąże z końcówką roku. Sezon zimowy to najlepszy czas dla branży turystycznej w Krynicy-Zdroju.

W tym roku sezon ferii zimowych był bardzo dobry dla tych kurortów. Potem przyszła pierwsza fala pandemii, a po kilku tygodniach przerwy Krynica trafiła do czerwonej strefy. Liczba gości w niektórych największych hotelach spadła o 90 procent porównując do początku roku.

- Jak ograniczano część uzdrowiskową, to zostawała cześć turystyczna, natomiast w chwili obecnej nikt nie prowadzi działalności, a za tym idzie cały ciąg zdarzeń, czyli gastronomia, usługi sklepy, kosmetyczki i fryzjerzy. Teraz wychodzą też historie, które nas ograniczały, może gdybyśmy mieli stoki narciarskie, to by nam to dawało szansę rozwoju i odbicia się - dodaje burmistrz Muszyny, który wie, że to będzie bardzo długie wychodzenie z kryzysu.