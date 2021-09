Krzykawa. Wszystkie służby na nogach. Wyciek gazu w jednym z domów. Na miejscu pracowała straż pożarna oraz pogotowie gazowe [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

We wtorek 14 września 2021 r. w miejscowości Krzykawa (powiat olkuski) podczas robót ziemnych doszło do uszkodzenia rurociągu, co doprowadziło do wycieku gazu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.