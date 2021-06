Łabowa wypadek. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich przewróciło się na bok [ZDJĘCIA]

NOWE Rewolucja dla polskiej wsi zapisana w Polskim Ładzie. Programy wsparcia przedstawione w Małopolsce

Rozwój infrastruktury na wsiach: nowe żłobki, przedszkola, dobre drogi, a także kanalizacja i wodociągi tam, gdzie ich nie ma, ponadto m.in. wyższe dopłaty do paliwa i odchudzenie biurokracji dla rolników - to niektóre z rozwiązań zapowiadanych przez polski rząd. W podkrakowskich Balicach odbyła się w sobotę (12.06) debata "Od pola do stołu", z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. Dotyczyła przyszłości, jaka rysuje się przed polską wsią w kontekście założeń Polskiego Ładu.