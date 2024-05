Majówka w Małopolsce zachodniej. Jarmark Kasztelański, pikniki, koncerty, rajdy rowerowe i inne atrakcje Sławomir Bromboszcz

Trwa długi majowy weekend. Dla wielu to przedsmak wakacji i okazja do wyjazdu na wypoczynek. Nie trzeba jednak wcale daleko jechać, by atrakcyjnie spędzić czas. W trakcie majówki w powiecie chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim odbędzie się kilka ciekawych imprez, pikników, koncertów oraz zawodów sportowych.