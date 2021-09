Łapczyca. Kolizja na DK94 w Łapczycy, kierowca chciał uniknąć zderzenia z psem, wjechał w bariery i trafił do szpitala [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

Próba uniknięcia najechania na psa skończyła się fatalnie dla kierowcy toyoty. Mężczyzna uszkodził samochód o bariery energochłonne i został zabrany do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek rano, 21.09, na DK94 w Łapczycy.