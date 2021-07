Łątka Dolna. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich [ZDJĘCIA]

Wcześniej Para Prezydencka wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. Marię i Lecha Kaczyńskich w Lipnicy Murowanej. Tam Pierwsza Dama rozmawiała z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i grup obrzędowych z obszaru gminy.

– To co robi na mnie ogromne wrażenie, to fakt, że z jednej strony kultywują Panie lokalne tradycje i kulturę, a z drugiej strony wychodzą Panie w przyszłość – mówiła tam Agata Kornhauser-Duda. – Wiem, że wszyscy zwracają uwagę na pielęgnowanie tradycji, co jest ogromnie ważne, aby przyszłe pokolenia mogły czerpać z dorobku przodków, jednak ważne jest też, żeby iść z duchem czasu i odpowiadać na potrzeby i wyzwania zmieniających się czasów – dodała.