Lawendowa Galicja. Jest, jak we Francji: pachnie obłędnie, cieszy kolorami, relaksuje ciszą otoczenia i zaprasza na plenery 22.07.2023

Za namową zaprzyjaźnionego pszczelarza

Po co się rozdrabniać?

Lawendowe plenery

Z czasem nabyli wprawy w pracach pielęgnacyjnych, wybrali najbardziej odpowiednie gatunki. Nie oznacza to bynajmniej, że nie ma już co robić. Przeciwnie – zawsze coś się znajdzie: gdzieś chwasty zbyt mocno się rozpanoszą, tam wyschnięty krzak, który trzeba wymienić na nową roślinę.

- W tym momencie mamy trzy gatunki lawendy, które przede wszystkim różnią się wysokością – opowiada pani Renata.

Niedawno zaczęła przygodę z lawendowymi kosmetykami, choćby kulami do kąpieli, ale też przysmakami. I tu zaskoczenie - lawendowym miodem.

Planów na poszerzanie plantacji nie ma, ale na pewno chcą „zagospodarować” otoczenie. Kwieciście oczywiście – krzaki róż, może szpaler ze słoneczników (tak dla kontrastu) albo malw. Nie zmienia to nic, że w regonie są chyba jednym miejsce, gdzie można sobie urządzić plener fotograficzny pośród lawendy z zamkiem w Melsztynie w tle.