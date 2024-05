Letnie kino i mecze w Parku Strzeleckim. Tego lata w plenerze będzie można obejrzeć bajki, filmy i EURO 2024

Seanse na świeżym powietrzu to nieodłączny element letniego, miejskiego krajobrazu wielu miast w naszym kraju. Dołączył do nich również Nowy Sącz. Kino letnie to okazja, aby usiąść na wygodnym leżaku pod gołym niebem i wciągnąć się w ciekawą fabułę filmu.

Bezpłatne seanse pod gołym niebem są bowiem świetną alternatywą dla sali kinowej, a ciepłe letnie wieczory to idealny moment na relaks w doborowym towarzystwie - nie tylko najbliższych, ale też gwiazd dużego ekranu.

Takie seanse zaplanowano również w Nowym Sączu. - To jeden z moich nowych pomysłów. Już zamontowany został monitor, na którym wyświetlane będą mecze EURO 2024. Będzie tu również strefa kibica. Zapraszam od 14 czerwca do kibicowania właśnie tutaj - do Parku Strzeleckiego. Zaczynamy również seanse kina letniego - zapowiada prezydent Ludomir Handzel.