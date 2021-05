Liczba pacjentów z COVID-19 w małopolskich szpitalach spadła poniżej tysiąca

Jesteśmy na ostatniej prostej. Liczba pacjentów z COVID-19 przebywających w małopolskich szpitalach spadła dziś poniżej tysiąca. Ostatnio taki trzycyfrowy wynik mieliśmy 1 marca. To pokazuje, jak długa i trudna walka związana była z trzecią falą epidemii. Dziękuję wszystkim, którzy byli i nadal są w nią zaangażowani. To był wielki wspólny wysiłek. Pełne zwycięstwo nad koronawirusem dadzą nam szczepienia. Dlatego jeszcze raz zachęcam wszystkich do włączenia się do tego narodowego programu odpowiedzialności, jakim jest proces szczepień