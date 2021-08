Limanowa stawia na rekreację. Park miejski cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Otworzono ostatnią strefę - wodny plac zabaw [ZDJĘCIA]

Park Miejski w Limanowej to jedyne takie miejsce na mapie miasta i najbliższej okolicy, które dostarcza rozrywek dla dzieci, ale również dorosłym i seniorom. 1,8 hektara terenu, gdzie wcześniej znajdował się zdegradowany już Park Miejski przy Muzeum Regionalnym połączono z kilkoma hektarami zaniedbanego terenu przebiegającego wzdłuż potoku Jabłonieckiego.

Stworzono tam kompleks rekreacyjno-sportowy, który stał się jedną z największych atrakcji tego miasta. Prace związane z realizacją tej inwestycji rozpoczęły się w 2018 roku. Wtedy podpisana została umowa na realizację inwestycji.

Po stworzeniu projektu przystąpiono do prac, które zgodnie z przewidywaniami miały potrwać około 18 do 20 miesięcy. Ze względu na pandemię na placu budowy były przestoje, ale nie wpłynęło to na duże opóźnienia.