Limanowa. TOZ w Krynicy odebrało bardzo zaniedbanego psa. Żył bez dachu nad głową, porośnięty i brudny z guzem na brzuchu [ZDJĘCIA]

Właściciel nie chciał otworzyć drzwi, inspektorzy wezwali patrol limanowskiej policji z prośbą o asystę podczas interwencji. Opiekun nie widział swojej winy, twierdził, że pies ma dobre warunki i nie dzieje się mu krzywda. W domu mieszkał drugi pies, który należał do jego żony, żył w odpowiednich warunkach, spał na kanapie. Opiekun-oprawca- tak określają mężczyznę inspektorzy z TOZ, był agresywny nie chciał oddać psa, po czasie odpiął go z łańcucha i wrzucił do samochodu inspektorów.

-Złapał go za kark z ogromną siłą, prawie go oskalpował trzymając za sierść, po czym wrzucił do bagażnika jak worek ziemniaków- relacjonuje Sylwia Śliwa, która dodaje, że całe nagranie z interwencji zostało zabezpieczone jako materiał dowodowy i nie nadaje się do publikacji.