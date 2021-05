Łososina Dolna wypadek. Dwie osoby ranne w zderzeniu trzech aut na krajówce. Trwają utrudnienia w ruchu Janusz Bobrek

21 maja około godz. 16.25 doszło do wypadku w Łososinie Dolnej (powiat nowosądecki). Na drodze krajowej DK 75 relacji Nowy Sącz - Brzesko zderzyły się trzy samochody. Dwie osoby zostały ranne i zabrane do szpitala. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje objazdami drogą lokalną przez miejscowości Michalczowa - Łęki. Do tematu wrócimy.