Łowcy Pedofilów wystawili niewinnego na publiczny lincz w Wadowicach? Teraz skarżą się prokuraturze na policję AKTUALIZACJA

Pod koniec czerwca członkowie internetowej grupy tropiącej pedofilów "Strażnicy Dziecięcych Marzeń" , dokonali tzw. obywatelskiego zatrzymania mieszkańca powiatu suskiego. Zorganizowali w Wadowicach fikcyjne spotkanie mężczyzny z "nastolatką".

Według relacji nieformalnej grupy, tropiącej pedofilów, miał on od maja tego roku przesyłać rzekomej nieletniej osobie materiały pornograficzne. Rzekomo wysyłał treści pornograficzne, podszywając się pod inne dziecko i to wiedząc, że ma do czynienia z osobą nieletnią.

Tą osobą nieletnią okazał się być natomiast tzw. wabik. To członek Łowców, który udaje w internecie dziecko poniżej 14. roku życia. W ten właśnie sposób, za pomocą internetowego czatu, Łowcy nawiązują kontakt z innymi mężczyznami. Dokładniej: powinni czekać aż to pedofil zainicjuje kontakt, bo cywilom nie wolno urządzać prowokacji.