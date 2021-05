Łukasz Smółka: Karta rowerowa - pierwsze prawo jazdy mojego dziecka - kolejnym krokiem do jego bezpieczeństwa

Karta rowerowa to nie tylko wyjątkowy dokument zaświadczający, że nasze dziecko zna przepisy i się do nich stosuje.

Karta rowerowa to symbol mądrego rowerzysty, który chce się doskonalić i zdobywać kolejne doświadczenia by być bezpiecznym i postępować w sposób bezpieczny. Myśląc nie tylko o sobie, ale też o innych uczestnikach ruchu drogowego.

Pamiętajmy też, że ten oficjalny, pierwszy krok, nie może być ostatnim. Kształcimy się przez całe życie, a w ruchu drogowym musimy zawsze być ostrożni. Pojawiają się nowe regulacje, przepisy ruchu drogowego, zmienia się mobilność, infrastruktura, zachowania, a zagrożenia nie znikają. Dlatego tym bardziej jako rodzice powinniśmy być czujni i zadbać o to, by nasze dzieci były bezpieczne. To nasz wybór którego jako rodzice nie możemy lekceważyć.

Karta rowerowa to także dokument pozwalający nam na podróże, na zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie nowych miejsc. Nasz region to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu. Do podróżowania na dwóch kółkach zachęcają malownicze trasy rowerowe Velo Małopolska, które cieszą się coraz większą popularnością wśród mieszkańców regionu oraz turystów.

Priorytetem niech zawsze będzie bezpieczeństwo! Fot. 123 RF

Gorąco zachęcam Państwa, całe rodziny, do korzystania z tego przyjaznego środowisku i zdrowego środka transportu zawsze pamiętając, że priorytetem jest bezpieczeństwo! Zanim jednak wyruszymy we wspólną podróż, pomóżmy naszym dzieciom wykonać kolejny krok ku bezpieczeństwu i zdobyć kartę rowerową - ich pierwsze prawo jazdy.

Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy. Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody

Wspólnie z Małopolskimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy". Atrakcyjne nagrody czekają!

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE: