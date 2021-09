Maciej Musiał: Dziękuję Wiśle, że zgodziła się z nami zagrać

- Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Wiśle, że zgodziła się na to spotkanie, bo dla nas to było wielkie wydarzenie - nie kryje Musiał. - Mogliśmy się zmierzyć z bardzo mocną drużyną z wyższej ligi. Myślę, że daliśmy radę, że było to w naszym wydaniu spotkanie bardzo przyzwoite. Rezultat to jedno, a drugie to jakość gry. Uważam, że graliśmy na bardzo wysokim poziomie i na takim zawiesiliśmy sobie teraz poprzeczkę. Liczę na to, że w meczach II ligi też będziemy grali tak dobrze.

Dodaje również: - Wynik jest znakomity, bo zremisowaliśmy z zespołem, który ograł niedawno mistrza Polski. To też jest mobilizujące dla mojego zespołu. To taki impuls, że idziemy w dobrym kierunku. Takie mecze przede wszystkim dają nam możliwość uczenia się od lepszych od siebie. Z tego względu to też było dla nas kapitalne doświadczenie. A jeśli chodzi o samą grę, to jestem zadowolony przede wszystkim z pierwszej połowy, w której bardzo mocno postawiliśmy się Wiśle. Wielokrotnie wychodziliśmy spod pressingu. Udawało nam się też ten pressing założyć. Próbujemy tak grać w II lidze, a tutaj na tle bardzo mocnego przeciwnika też udało nam się to wykonać, więc pod tym względem nasz zespół w pierwszej połowie grał na wysokim poziomie. W drugiej już trochę było nam trudniej i wyglądaliśmy trochę gorzej. Generalnie uważam jednak, że to był w naszym wykonaniu bardzo dobry mecz na tle bardzo mocnego przeciwnika.