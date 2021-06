Małopolska. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem w środę 23 czerwca

Nawałnice mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu poziomów wód oraz lokalne podtopienia .

Nad całym naszym województwem mogą przejść burze z gradem. Burzom będą towarzyszyć lokalnie ulewne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami będzie również padać grad.

We wtorek wieczorem nad Krakowem przeszła groźna burza, której towarzyszyły intensywne opady deszczu i bardzo silny wiatr. Woda zalała torowiska, ulice i przejazdy pod wieloma wiaduktami. Pod wodą znalazł się również dolny poziom ronda Mogilskiego. Duże problemy czekały kierowców w rejonie ulicy Meissnera.

Spadające gałęzie na sieć trakcyjną powodowały przerwy w komunikacji tramwajowej. Doszło do zalania wielu ulic, piwnic i garaży. W Krakowie strażacy interweniowali ponad 100 razy. W środę rano nadal trwały prace związane z usuwaniem skutków wtorkowej burzy.

Co robić, a czego nie robić w czasie burzy? [PRAWDY I MITY O BURZY]

Jednocześnie do czwartku, do godz. 18.00, obowiązuje ostrzeżenie o upałach. Temperatura maksymalna może wynieść nawet 32 st. C.