Małopolska Liga Antysmogowa: cała energia w gminnych budynkach ze słońca! To niełatwe, ale możliwe. W gminach eko mieszkańcy chcą być eko

Jak zmotywować mieszkańców do ocieplania swoich domów, wymiany źródeł ciepła z kopciuchów na bardziej przyjazne środowisku oraz stosowania odnawialnych źródeł energii? Potrzeba informacji i edukacji oraz publicznych pieniędzy na niezbędne inwestycje, ale olbrzymie znaczenie odgrywa także przykład idący z góry. Jeśli gmina w swoich obiektach stosuje rozwiązania służące środowisku: ociepla ściany i stropy, wymienia okna i drzwi, by nie marnować energii, a zarazem sięga chętnie po OZE (fotowoltaika, solary, pompy ciepła, wiatraki), to mieszkańcy też prędzej czy później zaczynają to robić.

Z raportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podsumowującego działania podjęte przez samorządy w naszym regionie w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza wynika, że w roku 2020 zmodernizowane zostało 107 budynków użyteczności publicznej należących do 52 gmin i dwóch powiatów. Najwięcej (18) było ich w Krakowie, a potem w Wieliczce (6) i Bieczu (5). W gminach Gorlice, Kęty i Szczurowa zmodernizowano po 4 obiekty publiczne. Małopolska pobiła swój dotychczasowy rekord termomodernizacji.