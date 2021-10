Małopolska nagrodzi stypendiami zdolnych i aktywnych społecznie uczniów i studentów. Nabór wniosków już trwa

Nowe stypendium w Małopolsce

Do podziału jest milion złotych. To starczy na przyznanie 200 stypendiów, których wysokość wynosić będzie w przypadku jednej osoby – od do 6 tysięcy złotych, w zależności od tego, czy otrzyma je uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub student. Stypendium im św. Jana Pawła II to nowa inicjatywa w Małopolsce, która ma na celu wspieranie nie tylko uzdolnionych uczniów, ale również angażujących się na rzecz innych osób.

- Chcemy w ten sposób zachęcić młodych ludzi do tego, aby aktywizowali się społecznie i podejmowali taką aktywność poza lekcjami – tłumaczyła w poniedziałek (4 października) Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Procedura nowego stypendium – jak dodaje Dariusz Baranowski kierownik zespołu ds. stypendium w UMWM - została maksymalnie uproszczona. Nie potrzeba będzie konstruować planu wydatków, ani dostarczać sprawozdań finansowych na temat spożytkowania przyznanych pieniędzy.