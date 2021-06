Małopolska. Ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem i bardzo silnym wiatrem KRŚ

We wtorek 22 czerwca nad Małopolską mogą przejść gwałtowne burze. Wojciech Matusik

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, które we wtorek 22 czerwca mogą przejść nad Małopolską. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami może również padać grad. Ulewne opady deszczu mogą doprowadzić do gwałtownego podniesienia się stanu wód w rzekach.