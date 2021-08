Małopolska policja ma nowe auto szturmowe. Budzi grozę

Policjanci podkreślają, że zakupiony pickup poddany został głębokiej przeróbce, Na Hilux 6x6 zabudowana została rampa szturmowa, z dwoma podnoszonymi niezależnie trapami.

- Tego typu rampy wcześniej zostały dostarczone m.in. do JW Grom. Na każdym trapie, w jego tylnej części znajdują się podnoszone, zintegrowane tarcze balistyczne. W trakcie szturmu na rampie może znajdować się do 8 operatorów. Pod rampą zlokalizowany jest kontener do przewożenia wyposażenia szturmowego. W kabinie pojazdu może poruszać się dwóch funkcjonariuszy, za przednimi fotelami znajduje się przedział techniczny z urządzeniami łączności, sygnalizacji itp. oraz wydzielone miejsce na wyposażenie indywidualne - wyliczają policjanci.