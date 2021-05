Małopolska. Ponure żniwo COVID-19 i innych chorób: pierwszy spadek liczby mieszkańców od lat mimo dużej imigracji. Lepiej trzyma się wieś

Już w 2019 roku niemal w całej Polsce doszło do niepokojącego zmniejszenia liczby ludności. Małopolska należała wówczas do elitarnego grona kilku regionów Europy Środkowej, w których populacja – wprawdzie nieznacznie, ale jednak – rosła. W pandemicznym roku 2020 to się jednak zmieniło, przede wszystkim za sprawą gigantycznej, nienotowanej od II wojny światowej, liczby zgonów. Nałożyło się na to kilka innych zjawisk – przede wszystkim fakt, że ludzie odłożyli śluby i płodzenie dzieci „na lepsze czasy”.

A jak to wyglądało w Krakowie ? Stolica Małopolski, która jeszcze w 2019 roku znajdowała się w elicie metropolii o najwyższym przyroście naturalnym, tym razem odnotowała ujemny przyrost naturalny, przede wszystkim za sprawą olbrzymiej liczby zgonów – covidowych i niecovidowych. Nie ubyło w niej mieszkańców tylko dlatego, że stale napływają ludzie z zewnątrz – i to zarówno z innych rejonów województwa, jak i spoza niego oraz z wielu zakątków świata. Dzięki migracji z zewnątrz na plusie utrzymuje się także powiat krakowski.

Coraz większa w Małopolsce jest dominacja kobiet – pod koniec 2020 r. stanowiły one już 51,5 proc. ludności województwa (kraj – 51,6 proc.). Na 100 Małopolan przypada 106 Małopolanek. Kobiety przeważają w 21 małopolskich powiatach. W Krakowie jest ich aż 114 na 100 mężczyzn . Absolutnym wyjątkiem w naszym regionie jest powiat limanowski: panów jest tutaj nieco więcej niż pań (100,2 do 100).

Ludność Małopolski: starzejemy się dalej, kobiety szybciej

Choć COVID-19 odebrał życie przede wszystkim starszym Małopolanom, to mediana wieku nadal nam rosła, co oznacza postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Dziś mediana ta wynosi 40,4 lat (kraj – 41,7 lat) wobec równych 40 lat w 2019 r. (oznacza to, że połowa populacji nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła). Miasta są przy tym wyraźnie starsze (42,7) od małopolskich wiosek (38,7). Na wsi mediana kobiet wynosi 40 lat, a mediana mężczyzn – niecałe 38. Potwierdza to, że z wiosek do miast migrują przede wszystkim młode kobiety (stąd tak wiele ich m.in. w Krakowie).