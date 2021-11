Małopolska zachodnia. Samorządy otrzymały miliony złotych z Polskiego Ładu na wielkie inwestycje. Na co wydadzą pieniądze?

Samorządy otrzymały miliony złotych z Polskiego Ładu na wielkie inwestycje

Nowe baseny, stadiony, wyremontowane drogi oraz odnowione szkoły - te zadania wykonane zostaną dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład. Do powiatu chrzanowskiego ma trafić 53 mln zł, do olkuskiego 92 mln zł, do oświęcimskiego 80 mln zł, natomiast do wadowickiego 60 mln zł. Największym beneficjentem okazała się gmina Olkusz, która ma obiecane aż 30 mln zł. Dzięki tym pieniądzom ma powstać wielofunkcyjny obiekt z lodowiskiem na Czarnej Górze oraz zmodernizowana zostanie kryta pływalnia w Szkole Podstawowej Nr 2. To nie koniec inwestycji w Olkuszu, bo powiat olkuski ma otrzymać m.in. 13,5 mln zł na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1.