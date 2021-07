Małopolska zachodnia. Samorządy straciły miliony złotych przez pandemię koronawirusa. Jeszcze więcej przez zmiany w systemie podatkowym Sławomir Bromboszcz

Samorządy mocno odczuły na swoich finansach pandemię koronawirusa. Wyraźnie we znaki dały im się także korzystnie dla mieszkańców, a niekoniecznie dla nich zmiany w systemie podatkowym. Gminy straciły miliony złotych przez co zmuszone były do cięcia wydatków. Odbiło to się m.in. na kulturze i promocji. Mniej będzie też na ważne inwestycje, jak remonty dróg czy budowy chodników.