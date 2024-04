Marcin Gandera będzie najmłodszym wójtem pod Tatrami. "W trakcie kampanii zastarzałem się o co najmniej 5 lat" - śmieje się przyszły wójt

Nie obawia się Pan zarzutów o brak doświadczenia, o tak młody wiek?

Samorządność, to całe moje życie. Od dzieciaka chciałem sam o sobie decydować. Później idąc na studia 5 lat spędziłem w parlamencie studenckim i tam się odnalazłem. Możliwość otoczenia się takimi ludźmi, którzy dają mi poczucie wartości, poczucie satysfakcji współpracy i też możliwości pomocy innym ludziom.

Mój start nie było podbudowaniem własnego ego, tylko chodziło o sprawę. To, że ja zdecydowałem się być twarzą tej sprawy to jest błahostka. Za tym wszystkim muszą iść przemyślane decyzje, analiza i to wszystko przeprowadziłem. To jest powód decyzji.