Masowe szczepienia przeciwko COViD-19 w Chacie Kocjana, pod zamkiem w Rabsztynie. Nagrodą zwiedzanie warowni za złotówkę. ZDJĘCIA

- Według ostatnich statystyk, w Polsce mamy już w pełni zaszczepionych 14,5 mln osób, czyli dwoma dawkami trzech innych preparatów przeciwko COViD-19 lub jedną, jak to jest w przypadku Johnson&Johnson. To nadal za mało, byśmy mogli mówić o zbiorowej odporności, dlatego zorganizowaliśmy plenerową akcję, aby w czasie niedzielnej wycieczki skorzystać z możliwości zaszczepienia w Chacie Kocjana, która znajduje się u podnóży zrewitalizowanego zamku w Rabsztynie. To tylko chwila, a potencjalne korzyści mogą być bardzo duże. Można było połączyć przyjemne z pożytecznym – podkreśla Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.