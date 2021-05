Matura 2021 arkusz CKE z języka polskiego. Co było, jaki był temat rozprawki? Zobacz zadania [4.05.2021r.]

W wypracowaniu należało przeanalizować podany fragment „Lalki”, nawiązać do całości utworu, a także do innych tekstów kultury. Szymon wybrał „Krzyżaków” Sienkiewicza.

Odniosłem się do momentu, w którym Jurand tak bardzo dąży do odzyskania swojej córki, że ryzykując życie wybiera się do zamku krzyżaków, traci zdrowie. Nieustępliwość w dążeniu do celu motywuje go do takiej ryzykownej decyzji – relacjonuje Szymon. Maturzysta z VI LO w swojej rozprawce postawił tezę, że ambicja może pomóc w dążeniu do celu, ale nie zawsze jest gwarancją, że cel zostanie osiągnięty szczęśliwie. - Na pewno jest paliwem napędowym, ale może się pojawić coś, co tę ambicję złamie i sprawi, że jakaś osoba podda się w swoich działaniach. Tak jak Wokulski – chciał awansować społecznie, do wyższej klasy, arystokracji, ale przez liczne porażki na tym polu, odrzucenie przez Izabelę Łęcką, poddał się, wycofał z życia publicznego. Ambicja nie wystarczyła