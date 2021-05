Matura 2021 z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mamy już pierwsze komentarze! [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI]

- Nie miałem takiego zadania, żeby nie wiedzieć, co napisać. Odpowiedziałem na wszystkie pytania - mówił nam Jakub Lelek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Ten egzamin można było pisać przez maksymalnie 150 minut, a Jakub skończył go już po godzinie i 25 minutach.

Matura z j. angielskiego rozszerzona: maturzyści mieli do napisania rozprawkę lub list do redakcji

Kolejny tekst, który uczniowie mieli w arkuszach egzaminacyjnych, mówił o wodospadzie Niagara i o tym, że kiedyś wysechł. - Były do niego zadane pytania. Trzeba było przyporządkować do danego pytania paragraf, w którym na dany temat jest wspomniane. To zadanie sprawdzało umiejętność rozumienia informacji - mówi Jakub.