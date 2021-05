Matura 2021 z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Mamy arkusz oraz przykładowe odpowiedzi z matury z j. angielskiego

W piątek maturzyści napisali egzamin z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. - Nie miałem takiego zadania, żeby nie wiedzieć, co napisać. Odpowiedziałem na wszystkie pytania - mówił nam Jakub Lelek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie. Mamy już arkusz z zadaniami.

Matura rozszerzona z języka angielskiego 2021. Przykładowe odpowiedzi Zadanie 1

B

C

A

B C A Zadanie 2

E

C

D

A

E C D A Zadanie 3

A

D

B

C

D

A D B C D Zadanie 4

C

A

B

A

C A B A Zadanie 5

D

A

E

C

D A E C Zadanie 6

6.1 D

6.2 A

6.3 D

6.4 A

6.5 C

6.1 D 6.2 A 6.3 D 6.4 A 6.5 C Zadanie 7

7.1 D

7.2 C

7.3 B

Z tekstów, których dotyczyły pytania na egzaminie, zapamiętał m.in. ten o planowaniu wesela. Mowa była w nim o różnych niespodziewanych, które mogą się pojawić, jak np. przerwa w dostawie wody. Innym tekstem, który maturzyści odsłuchiwali, był wywiad z pewnym profesorem na temat raf koralowych i podwodnego ośrodka badawczego.

Matura z j. angielskiego rozszerzona: maturzyści mieli też do napisania rozprawkę lub list do redakcji Kolejny tekst, który uczniowie mieli w arkuszach egzaminacyjnych, mówił o wodospadzie Niagara i o tym, że kiedyś wysechł. - Były do niego zadane pytania. Trzeba było przyporządkować do danego pytania paragraf, w którym na dany temat jest wspomniane. To zadanie sprawdzało umiejętność rozumienia informacji - mówi Jakub.

W innym zadaniu należało uzupełnić podany tekst pojedynczymi wyrazami. Ten tekst opowiadał o hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Maturzyści mieli też do napisania rozprawkę lub list do redakcji. Ta druga opcja zaskoczyła wiele osób, bo zwykle do wyboru jest rozprawka artykuł. - Wybrałem rozprawkę. Jej temat brzmiał: Muzea i galerie sztuki udostępniają coraz częściej swoje zbiory online. Pokaż dobre i złe strony tego zjawiska. Napisałem, że dzięki temu sztuka jest łatwiej dostępna i przez to więcej ludzi się nią interesuje. A jako złą stronę opisałem, że łatwiej jest dokonać oszustwa, ludzie o złych intencjach prościej mogą na tym zarobić, kopiując tak łatwo dostępne dzieła sztuki - opowiada Jakub Lelek.

Anna Zając, maturzystka z XVIII LO, jest zadowolona z tego, jak napisała egzamin, ale zaznacza, że nad każdym zadaniem musiała się chwilę zastanowić oraz wykorzystała cały dostępny na pisanie czas. - Jest jednak przepaść między egzaminem z angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – oceniła Ania. Ona również zdecydowała się na pisanie rozprawki. - Na plus sytuacji, kiedy galerie można zwiedzać online, zaliczyłam to, że młodzi ludzie dzięki temu zaczynają się interesować sztuką. Mogą sobie przesyłać linki, a więc też rozbudzać zainteresowanie sztuką innych osób. Dzięki wirtualnemu zwiedzaniu galerie mogą też zarobić. Natomiast jeśli chodzi o minusy, napisałam, że to może mieć zły wpływ na zdrowie młodych ludzi, bo się mniej ruszają, kolejną rzecz robią tylko przed komputerem. A drugi minus – jeśli ktoś ma slaby internet, to nie może w takim zwiedzaniu wziąć udziału jak inni – wymienia Ania.

Czy tematy maturalne wyciekły?