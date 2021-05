Matura matematyka rozszerzona 2021 - data. Arkusz CKE, ODPOWIEDZI. Jakie zadanie mogą pojawić się na egzaminie? 11.05.

Matura rozszerzona z matematyki 2021

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się we wtorek 11 maja. Arkusz będzie zawierał ok. 15 zadań. Na ich rozwiązanie zdający będą mieli 180 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycie to 50.

Podczas pisania egzaminu uczniowie mogą korzystać z linijki, cyrkla, kalkulatora prostego oraz tablic wzorów matematycznych.

Rodzaje zadań na maturze rozszerzonej z matematyki

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań: