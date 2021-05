Matura polski rozszerzony ARKUSZ CKE, ZADANIA, TEMATY. Baczyński i Szymborska na maturze rozszerzonej z polskiego 10.05.2021

Ania Zając przygotowywała się na obie opcje - i na rozprawkę, i na analizę oraz interpretację wierszy. - Ale lepsza się czułam w rozprawce i ją wybrałam - wyjaśnia maturzystka. Jaką postawiła tezę w swojej pracy?

Taką, że relacja wszystkich aspektów, które wchodzą w skład przestrzeni dramatu (świat zewnętrzny i wewnętrzny), wpływa na odbiór przesłania, idei, prawd o świecie, które autor chce przekazać odbiorcy. Podany tekst zawierał bardzo dużo zagadnień, ja akurat na tym wątku się skupiłam. Autor poruszał też temat didaskaliów, tego, że pozwalają nam zinterpretować to, co nie zostało powiedziane. I w rozprawce odwołałam się do didaskaliów z „Wesela”, które pomagają nam dostrzec to, o czym będzie utwór, a także do „Tanga” Mrożka, gdzie didaskalia mówią o chaosie