Matura z angielskiego podstawowego już dzisiaj. O tym pamiętajcie! Jak się przygotować i zmniejszyć stres przed egzaminem? [ARKUSZ]

Matura z angielskiego trwa 120 minut.

Arkusz maturalny zawiera ok. 10 zadań i jest podzielony na trzy części: pierwsza to słuchanie, druga czytanie, natomiast trzecia to wypracowanie.

Nie zapomnij zabrać ze sobą przynajmniej dwóch długopisów, obowiązkowo w kolorze czarnym!

Już dzisiaj o 9:00 rozpocznie się matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym

To już trzeci dzień zmagań maturzystów. Dzisiaj przystąpią do egzaminu maturalnego z angielskiego. Dla niektórych jest to jedna z najłatwiejszych matur, inni boją się jej najbardziej. Żeby trochę zmniejszyć stres przed egzaminem, przeczytajcie kilka wskazówek i najważniejszych informacji!

Matura z angielskiego: POWTÓRKA. Co warto sobie przypomnieć? Co było na maturze z angielskiego 2020?

Matura z angielskiego w zeszłym roku rozpoczęła się od wysłuchania fragmentu programu radiowego. Na jego podstawie należało określić prawdę lub fałszywość pięciu podanych wypowiedzi. Kolejna słuchanka dotyczyła luster, natomiast trzecia opierała się na dialogach, na podstawie których trzeba było zaznaczyć prawidłową odpowiedź.