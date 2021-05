Matura z polskiego CKE 2021. Co było na maturze podstawowej z języka polskiego? "Wypracowanie było bardzo łatwe i bardzo przyjemne"

Maturzyści o takiej właśnie lekturze na egzaminie z polskiego marzyli: „Lalka”. Pojawiła się w tym roku, z tematem rozprawki – jak relacjonują nam sami maturzyści - „Czy ambicja może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu”. O godz. 9 maturzyści zaczęli pisać pierwszy ze swoich najpoważniejszych w życiu egzaminów. Obowiązujący reżim sanitarny spowodował, że do szkół wchodzili podzieleni na tury, w odstępach np. 15 minut lub pół godziny, zwykle dwoma osobnymi wejściami. Pisali oddaleni od siebie o minimum półtora metra, zwykle po 10 lub kilkanaście osób w sali. Jak poszło tegorocznym maturzystom?

Matura z polskiego CKE 2021. Co było na egzaminie? Pośród osób, które we wtorek pierwsze skończyły pisać i wyszły z egzaminu z polskiego, jest Szymon Macnar z VI LO w Krakowie. Zamiast maksymalnych 170 minut poświecił na swój egzamin godzinę i 15 minut. Zawsze, od podstawówki, pierwszy wychodzę z sali. Jestem dość szybki na sprawdzianach i egzaminach, czuję się na tyle pewnie i zazwyczaj idzie mi dobrze. Nie lubię siedzieć i poprawiać, staram się, żeby pierwsze wypełnienie było bezbłędne. I matura też była fajna - podsumowuje krakowski maturzysta. Szymon Macnar potwierdza, że matura z polskiego – zgodnie z ministerialnymi zapowiedziami – jest w tym roku łatwiejsza. Taka miała być, ze względu na pandemię i wymuszone przez nią nauczanie zdalne. Przede wszystkim mnie się rzuciło w oczy to, że było bardzo mało gramatyki. Egzamin głównie polegał na analizie tekstu i dość łatwym wypracowaniu. Pierwsza część arkusza, stricte z zadaniami, była bardzo łatwa w porównaniu do tego, co mieli nasi poprzednicy w minionych latach

– ocenia Szymon. Matura z polskiego. Jak poradzili sobie uczniowie? Samo wypracowanie – jak mówi maturzysta – było „bardzo łatwe i bardzo przyjemne”. W rozprawce należało się odnieść do podanego fragmentu „Lalki” Prusa, mówiącego o początku kariery naukowej Wokulskiego, a także do całości tej lektury. - „Lalka” to lektura, którą chyba każdy licealista zna i to jest jedna z lektur, które są lepiej „przerabiane” w szkole. Dlatego fajnie, że nam się trafiła akurat taka książka – przyznaje Szymon Macnar. - „Lalka” jest wielowątkowa, a losy Wokulskiego z „Lalki” do tematu ambicji doskonale się dopasowują.

Szymon nie szukał wcześniej w internecie ewentualnych przecieków tematów maturalnych – mówi, że nawet nie przyszło mu to do głowy. Ale, jak opowiada, sprawdzili z kolegami już po maturze w wyszukiwaniach Googla i okazuje się, że kilka godzin przed egzaminem już pojawia się faktyczny temat rozprawki. Był wyszukiwany w województwie podlaskim. I, co ciekawe, rok temu było tak samo.

Widać, że ktoś wyszukiwał „Lalka i ambicja”, na wykresie jest czas wyszukiwania i ponad 100 wyszukiwań w województwie podlaskim i kilkadziesiąt w mazowieckim. Czyli właściwie nie trzeba się specjalnie przygotowywać, wystarczy wejść o 7 rano na Google Trends i sprawdzić, o czym będzie rozprawka – kwituje Szymon. Matura 2021 z języka polskiego. Doszło do przecieku? Wyszukiwania w Google Trends działa na zasadzie porównywania częstotliwości i wyszukiwania fraz względem innych miejscowości. I faktycznie trochę podejrzanie wygląda to, że frazy dotyczące tematu rozprawki na tegorocznej maturze dotyczyły początkowo jednego województwa. Być może dyrektor szkoły otworzył przesyłkę, którą otrzymał przed egzaminem, do czego nie ma absolutnie prawa. My to oczywiście zgłosimy na policję, bo tyle jesteśmy w stanie zrobić - skomentował w rozmowie z Onetem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Matura w tym roku ma być nieco łatwiejsza W tym roku - w związku z sytuacją epidemiczną i prowadzonym zdalnym nauczaniem - matura ma być nieco łatwiejsza. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - katalog wymagań jest zawężony o ok. 20-30 proc., w zależności od przedmiotu. Nie ma też obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jednak, jak słyszymy w krakowskich liceach, zdecydowana większość maturzystów będzie zdawała egzaminy na poziomie rozszerzonym, bo wyniki z nich są wymagane przy rekrutacji na studia, na które się wybierają.

Małopolska: do matury przystępuje teraz 25 820 tegorocznych absolwentów liceów i techników W całej Małopolsce do matury przystępuje teraz 25 820 tegorocznych absolwentów liceów i techników, z tego w samym Krakowie

Kraków 8 219. Jeśli chodzi natomiast o piszących po raz kolejny - w Małopolsce jest ich 6511, z czego w Krakwie - prawie 2,5 tys.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym O godz. 9:00 absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jest to równocześnie pierwszy ze wszystkich egzaminów maturalnych, które czekają uczniów. Przypominamy o kilku najważniejszych rzeczach! Po zakończonej maturze właśnie tutaj znajdziecie cały arkusz maturalny ze wszystkimi odpowiedziami. Matura z polskiego: POWTÓRKA. Co warto sobie przypomnieć? Matura z języka polskiego nie należy do najłatwiejszych. Aby dobrze ją zdać, trzeba wykazać się dobrą znajomością wielu tekstów kultury, zarówno tych z poziomu podstawowego, jak również rozszerzonego. Żeby poradzić sobie z nią należycie, najlepiej przed egzaminem przypomnieć sobie najważniejsze teksty ze wszystkich lat nauki i obecne w nich wątki i motywy. Pod względem tekstów, które możemy wybrać jako przykłady w wypracowaniu, poziom rozszerzony jest nieco bardziej liberalny - warto odwołać się do lektur z listy obowiązkowych tekstów, jednakże dobrze widziane jest także opisanie dzieł, które niekoniecznie omawiane były na lekcjach, ale które dobrze pasują do podanej w zadaniu tematyki.

Co będzie na maturze z polskiego 2021? Co roku na maturze pojawiają się w arkuszach całkiem inne teksty, na podstawie których należy wykonać zadania. Często są to teksty nieznane, do których nie da się przygotować, ponieważ zazwyczaj nie omawia się ich na lekcjach. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się z formułą matury - mimo że teksty są inne, zadania zwykle mają bardzo podobną treść i formę.

Na napisanie matury z polskiego maturzyści mają 170 minut.

Do uzyskania jest 70 punktów, z czego najwięcej można zdobyć za wypracowanie na końcu arkusza.

Arkusz z polskiego zostanie podzielony na dwie części - pierwsza będzie zawierała fragmenty dzieł literackich lub publicystycznych oraz związane z nimi zadania. Druga to wypracowanie - do wyboru jest rozprawka lub analiza wiersza.

Podczas pisania matury można korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny oraz ortograficznego.

Zobaczcie arkusze z poprzednich lat! ARKUSZ 2020 ARKUSZ 2019 ARKUSZ 2018 ARKUSZ 2017 Harmonogram matur 2021. Terminy i wyniki Zobaczcie, kiedy dokładnie odbywają się jakie egzaminy. 4 maja 2021 (wtorek) język polski – poziom podstawowy (pp) - godz. 9:00

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony (pr) - godz. 14:00 5 maja 2021 (środa) matematyka – pp - godz. 9:00

historia muzyki - pr - godz. 14:00 6 maja 2021 (czwartek) język angielski – pp - godz. 9:00

historia sztuki – pr - godz. 14:00 7 maja 2021 (piątek) język angielski – pr - godz. 9:00

język angielski – poziom dwujęzyczny (dj) - godz. 9:00

filozofia – pr - godz. 14:00

10 maja 2021 (poniedziałek) język polski – pr - godz. 9:00

język łemkowski – pr - godz. 14:00

język kaszubski – pr - godz. 14:00 11 maja 2021 (wtorek) matematyka – pr - godz. 9:00

wiedza o społeczeństwie – pr - - godz. 14:00

12 maja 2021 (środa) biologia – pr - godz. 9:00

język francuski – pr - godz. 14:00

język francuski – dj - godz. 14:00 13 maja 2021 (czwartek) geografia – pr - godz. 9:00

język francuski – pp- - godz. 14:00

język hiszpański – pp - godz. 14:00

język niemiecki – pp - godz. 14:00

język rosyjski – pp - godz. 14:00

język włoski – pp - godz. 14:00

14 maja 2021 (piątek) chemia – pr - godz. 9:00

język niemiecki – pr - godz. 14:00

język niemiecki – dj - godz. 14:00 17 maja 2021 (poniedziałek) historia – pr - godz. 9:00

język rosyjski – pr - godz. 14:00

język rosyjski – dj - godz. 14:00 18 maja 2021 (wtorek) fizyka – pr - godz. 9:00

język hiszpański – pr - godz. 14:00

język hiszpański – dj - godz. 14:00 19 maja 2021 (środa) informatyka – pr - godz. 9:00

język włoski – pr - godz. 14:00

język włoski – dj - godz. 14:00 20 maja 2021 (czwartek) języki mniejszości narodowych – pp - godz. 9:00

języki mniejszości narodowych – pr - godz. 14:00 Wyniki matur 2021 będą dostępne 5 lipca 2021 roku. Wtedy też maturzyści będą mogli odebrać świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

