Matury 2021. Znamy potwierdzoną datę tegorocznych egzaminów dojrzałości. Na zdających czeka wiele ułatwień [HARMONOGRAM] 6.05.2021

Wszystko dzięki pandemicznym obostrzeniom towarzyszącym maturzystom, czyli obowiązku zachowania odległości, stosowania środków dezynfekcyjnych oraz noszeniu maseczki. Jednak to nie jedyne ograniczenia. Drugie z nich niewątpliwie ucieszyły zdających, bowiem postanowiono zmniejszyć zakres wiedzy o 20-30 proc . Dodatkowonie będzie obowiązku zapisywania się na jeden z egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym , jak to miało miejsce w poprzednich latach, mimo że nie obowiązywał próg zdawalności.

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja) 2021 roku.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzaminy maturalne w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym odbędą się w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Z kolei z egzaminami w terminie dodatkowym uczniowie zmierzą się od 1 do 16 czerwca 2021 r.

Kiedy matura poprawkowa?

Osoby chcące przystąpić do matury poprawkowej powinny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r.) złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna odbędzie się we wtorek - 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

Część ustna odbędzie się w dniach 23–24 sierpnia 2021 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 września 2021 r.