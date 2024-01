ME w piłce ręcznej 2024: mecze Polaków, wyniki grupy D. Kiedy i z kim gra Polska w mistrzostwach Europy?

ME w piłce ręcznej mężczyzn 2024. Polacy w grupie grają z Norwegią, Wyspami Owczymi i Słowenią

W ME 2024 grają 24 zespołowy, podzielone na sześć grup. Z każdej awans do kolejnego etapu uzyskają po dwie najlepsze ekipy. Polacy przydzieleni zostali do grupy D, w której ich rywalami będą Norwegia, Słowenia i Wyspy Owcze. W przedturniejowych typowaniach to ta ostatnia ekipa ma najmniejsze szanse, walka o awans powinna się rozstrzygnąć między trzeba pozostałymi.