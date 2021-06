Miasto chce zbudować piętrowy parking z dachem, na którym będzie niewielki park

Pracownicy urzędu miasta też chyba nie mają problemu, specjalnie dla nich stworzono w ścisłym centrum parking na kilkanaście samochodów. Diametralnie odmienne stanowisko mają zakupoholicy, dla których miejsc ciągle jest mało a do tego te, które są, nie spełniają do końca ich wymagań. Nie dość, że są płatne, to jeszcze nie zawsze znajdują się pod drzwiami sklepów, które wybierają albo bazarów, na których chcą się zakupowo spełniać. Pewnie na brak miejsca na samochody mogą narzekać mieszkańcy centrum miasta, ale niestety to koszty takiej lokalizacji mieszkań. Czy więc miastu potrzebne są kolejne płatne miejsca parkingowe?

Z ratusza płynie jasny sygnał. Tak, potrzebne są kolejne boksy, w których pozostawimy samochody. Z okien ratusza, tych skierowanych w stronę Zawodzia już wypatrzono odpowiedni plac.